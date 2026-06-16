إيران: سنربط قريبا شبكة الكهرباء مع قطر وزير الطاقة عباس ​علي آبادي ذكر أن الدراسات الفنية لربط شبكتي البلدين وصلت مراحلها النهائية وأن المشروع سيُنفذ فور إبرام الاتفاقيات

إسطنبول / الأناضول

صرح وزير الطاقة الإيراني عباس ​علي آبادي بأن بلاده ستبدأ بربط شبكتها الكهربائية مع قطر، وكشف عن أن الدراسات الفنية وصلت مراحلها النهائية.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الثلاثاء، خلال حفل افتتاح وحدة بخار في محطة رودشور لتوليد الطاقة في العاصمة طهران.

وأوضح آبادي أن بلاده تمتلك إحدى أكبر قدرات إنتاج الكهرباء في المنطقة، مبينا أن تطوير الربط مع الدول المجاورة يُعد من أولويات وزارة الطاقة.

وأضاف أن الدراسات الفنية لربط شبكتي الكهرباء في إيران وقطر وصلت مراحلها النهائية، وأن المشروع سيُنفذ فور إبرام الاتفاقيات اللازمة.

وذكر علي آبادي أن التكامل الإقليمي في قطاع الكهرباء سيعزز أمن الطاقة ويسهم في التعاون الاقتصادي بين الدول.

وأشار إلى أن إيران تتبادل الكهرباء مع باكستان وأفغانستان وتركيا وأذربيجان وأرمينيا والعراق، وأن هناك مباحثات شاملة جارية لتوسيع التعاون في قطاع الطاقة مع دول الخليج.