إيران: رددنا على كل تهديد من ترامب بصفعة بحسب المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الإيرانية أبو الفضل شكارتشي

طهران/ الأناضول

قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الإيرانية أبو الفضل شكارتشي، تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة تجاه طهران: "رددنا على كل تهديد من تهديدات ترامب بصفعة".

وبحسب وكالة فارس الإيرانية (شبه الرسمية)، قال شكارتشي، في تصريحات صحفية الأربعاء، إن بلاده ترد على كل تهديد بشكل أشد وأقوى.

وأضاف: "رددنا على كل تهديد من تهديدات ترامب بصفعة".

وأوضح شكارتشي، أن بلاده لن تتراجع أبدا أمام ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال إن إيران ستنتصر على "العدو"، وأنه لا يساوره أي قلق في هذا الصدد.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي إنه قريب من إصدار أوامر بشن ضربات جديدة تستهدف منشآت طاقة إيرانية وجسورا، بحسب ما أفاد به مراسل قناة "فوكس نيوز" الأمريكية تيري يينغست.

وبين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض طهران وواشنطن منذ بدء الهدنة الراهنة في 8 أبريل/نيسان الماضي مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأت بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وإثر تعثر المفاوضات، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الواقعة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن عبر المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة واستئناف الحرب، بما قد ينعكس على أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.

