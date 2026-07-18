إيران.. دوي 3 انفجارات في مدينة سيريك

إيران/ الأناضول

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي ثلاثة انفجارات في مدينة سيريك، التابعة لمحافظة هرمزغان (جنوب)، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة بدء موجة جديدة من الهجمات.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية، مساء الجمعة، أن أصوات الانفجارات سُمعت في المدينة (المطلة على مضيق هرمز) بعد إعلان واشنطن عن بدء هجوم جديد.

من جهتها، أعلنت محافظة هرمزغان، أن الهجوم الأمريكي الأخير على سيريك، لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، بحسب ذات المصدر.

وأضافت المحافظة أن البنية التحتية للمدينة لم تتعرض لأي أضرار جراء الهجمات الأخيرة.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تشن طهران هجمات على ما تقول إنها سفن ومنشآت وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة.

والخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تنفيذ موجة جديدة من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية، مستخدمة طائرات وذخائر دقيقة.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء الاتفاق المؤقت، عقب استهداف 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وتطالب واشنطن بضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.