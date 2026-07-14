إيران.. دوي انفجارات في مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز

أنقرة / الأناضول



أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، الثلاثاء، عن وقوع انفجارات جديدة في مدينة بندر عباس التابعة لمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد.

وأوضح التلفزيون أن دوي 5 انفجارات سمع غربي مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز، دون تحديد مصدرها.

وصباح الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إكمال أحدث موجة من الهجمات على أهداف عسكرية في إيران، شملت بوشهر، وتشابهار، وجاسك، وكونارك، وأبو موسى، وبندر عباس.

وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات أمنية على خلفية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة هجمات على إيران بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز.

وفي يونيو/ حزيران 2026، وقعت واشنطن وطهران، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.​​​​​​​