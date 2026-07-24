إيران: حصيلة الهجمات الأمريكية 55 قتيلاً منذ 27 يونيو و629 مصاباً، بحسب المسؤول في وزارة الصحة حسين كرمانبور..

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الأمريكية على إيران منذ 27 يونيو/حزيران الماضي، إلى 55 قتيلاً و629 مصاباً.

وقال رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة الإيرانية حسين كرمانبور، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن عدد القتلى جراء الغارات الجوية الأمريكية التي بدأت في 27 يونيو الماضي ارتفع إلى 55، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 629.

وأضاف أن 36 مصاباً لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، بينما غادر بقية الجرحى المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

والأربعاء، أعلن كرمانبور، في تصريح صحفي، أن عدد القتلى بلغ 53 شخصاً، فيما بلغ عدد المصابين 592.

ومنذ نحو أسبوعين، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، بينما ترد طهران بهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على قواعد ومنشآت عسكرية ومواقع تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران في يونيو الماضي، مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، لتستأنف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وتطالب واشنطن طهران بوقف مهاجمة السفن وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، فيما تصر إيران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.