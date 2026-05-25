إيران: توصلنا لنتائج بمعظم القضايا المطروحة مع الولايات المتحدة متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي استدرك قائلا: "لكن هذا لا يعني قرب توقيع اتفاق"

طهران/ الأناضول

صرح متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بأن طهران وواشنطن توصلتا إلى نتائج بشأن جزء كبير من القضايا التي بحثاها في إطار المفاوضات الجارية بينهما.

وقال بقائي في مؤتمر صحفي، الاثنين: "يمكننا القول إننا توصلنا إلى نتائج في معظم القضايا التي تمت مناقشتها، لكن هذا لا يعني قرب توقيع اتفاق، كما لا توجد ضمانات بشأن التزام الولايات المتحدة بتعهداتها".

وأوضح أن مواقف المسؤولين الأمريكيين تشهد تغييرات وتناقضات متكررة، ما قد يعرقل أي مفاوضات، لافتا إلى استمرار وجود نقاط خلافية في مشروع الاتفاق المحتمل بين الطرفين.

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، أكد بقائي أن المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة لا تتضمن تفاصيل بشأن المضيق، موضحا أن القضية تخص الدول المشاطئة له.

وأضاف: "نجري مباحثات مع العديد من الدول من أجل إنشاء آلية تضمن أمن الملاحة في مضيق هرمز وتعود بالفائدة على المجتمع الدولي".

وأمس الأحد، أورد موقع "إكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، ادعاءات تفيد بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، والسماح لطهران ببيع النفط، واستئناف مفاوضات تهدف إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني.

ومساء السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استكمال التفاوض على معظم بنود "اتفاق" مع إيران، وقرب الكشف عن تفاصيله.

وتقود باكستان وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.

