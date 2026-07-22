وفق ما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، الأربعاء، عن مسؤول عسكري إيراني..

إيران تهدد باستهداف منشآت طاقة وبنى تحتية مرتبطة بالمصالح الأمريكية وفق ما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، الأربعاء، عن مسؤول عسكري إيراني..

أنقرة/ الأناضول

ذكر مصدر عسكري إيراني أن طهران سترد باستهداف عدد من البنى التحتية ومنشآت الطاقة المرتبطة بالمصالح الأمريكية في المنطقة، إذا أقدمت الولايات المتحدة على مهاجمة بنى تحتية داخل إيران، مثل الجسور أو محطات توليد الكهرباء.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، الأربعاء، عن مسؤول عسكري إيراني، فضل عدم الكشف عن هويته، رده على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات على منشآت النقل والطاقة في إيران، إذا تعرضت أي سفينة لهجوم في مضيق هرمز.

وقال المسؤول الإيراني إن بلاده ستستهدف الجسور والبنى التحتية ومنشآت الطاقة المرتبطة بالمصالح الأمريكية في المنطقة، إذا تعرضت الجسور أو محطات توليد الكهرباء داخل إيران لأي هجوم أمريكي.

وأضاف أن عبور السفن عبر مضيق هرمز سيكون آمنا إذا جرى وفق اللوائح وبالتنسيق مع إيران، مؤكدا أنه في حال عدم الالتزام بذلك، فإن طهران لن تتراجع عن عزمها فرض سيطرتها على المضيق، وستتخذ الإجراءات التي تراها ضرورية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد، في وقت سابق الأربعاء، بقصف مواقع من البنية التحتية في إيران، تشمل جسورا ومحطات لتوليد الطاقة، ردا على أي هجوم قد تشنه طهران على السفن أو حركة الملاحة في مضيق هرمز.

