ترامب ادعى أن إيران تريد التفاوض مع الولايات المتحدة وأنها "تسعى بيأس" إلى ذلك

إيران تنفي صحة تصريح لترامب: أكاذيبه لم تعد تؤثر حتى بالأسواق ترامب ادعى أن إيران تريد التفاوض مع الولايات المتحدة وأنها "تسعى بيأس" إلى ذلك

إسطنبول / الأناضول

نفى متحدث لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي صحة تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ادعى فيها أن طهران "تسعى بيأس" إلى التفاوض مع واشنطن.

وقال قشقاوي الأربعاء، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن تصريحات ترامب "لا تعكس الحقيقة".

وأضاف: "يبدو أن على ترامب البحث عن سبل أفضل للخروج من المستنقع الذي وقع فيه، فالأكاذيب المتكررة لم تعد توفر حتى راحة قصيرة الأمد للأسواق".

وفي وقت سابق، ادعى ترامب أن إيران تريد التفاوض مع الولايات المتحدة وأنها "تسعى بيأس" إلى ذلك.

وقال: "إنهم يريدون بشدة التفاوض معنا، لكننا لا نعتزم التحدث إليهم حتى يصبحوا مستعدين لمفاوضات جادة".

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران، التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

وشنت إيران هجمات على "قواعد ومصالح أمريكية" في دول المنطقة، لكن بعضها أسفر عن ضحايا مدنيين وألحق أضرارا بمنشآت مدنية.

ورغم توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 18 يونيو/ حزيران الماضي نصت على وقف القتال، عادت المواجهات العسكرية مع إعلان ترامب في 8 يوليو/ تموز الجاري انتهاء وقف إطلاق النار.

وجاء إعلان ترامب عقب استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر المطل على سواحلها، فيما تطالب واشنطن بـ"ضمان حرية الملاحة في المضيق".