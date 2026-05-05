إيران تنفي شن هجمات على الإمارات مؤخرا

إسطنبول/ الأناضول

نفى الجيش الإيراني، الثلاثاء، قيام قواته بشن أي هجمات على دولة الإمارات خلال الأيام الأخيرة.

ونشرت وكالة فارس للأنباء، بيانا للمقدم إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، الوحدة المسؤولة عن إدارة العمليات الحربية في الجيش الإيراني.

وقال البيان: "القوات المسلحة الإيرانية لم تنفذ أي هجوم صاروخي أو بطائرات مسيّرة على الإمارات في الأيام الأخيرة، ولو تم تنفيذ أي عملية لتم الإعلان عنها بشكل واضح وحاسم".



وذكر أن التقرير الصادر عن وزارة الدفاع الإماراتية بهذا الشأن "لا يعكس الحقيقة".



كما حذر البيان من أن أي هجوم على إيران من الأراضي الإماراتية "سيُقابل برد قاس".

والاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعاملها مع 15 صاروخا و4 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، ما أسفر عن 3 إصابات، وذلك في أول هجوم منذ بدء الهدنة بين واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وذكرت الوزارة أنها تعاملت منذ بدء الهجمات الإيرانية في 28 فبراير/ شباط مع 578 صاروخا و2260 مسيّرة، ما أسفر عن 13 قتيلا، و227 مصابا.

والثلاثاء أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعاملها مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران لليوم الثاني على التوالي.