إيران تنفي أنباء استقالة الرئيس مسعود بزشكيان بحسب ما أفاد به نائب رئيس دائرة الاتصالات في مكتب الرئاسة الإيرانية مهدي طباطبائي

إسطنبول/ الأناضول

نفى نائب رئيس دائرة الاتصالات في مكتب الرئاسة الإيرانية مهدي طباطبائي، الأحد، الادعاءات والشائعات التي روجت لاستقالة الرئيس مسعود بزشكيان.

جاء ذلك في بيان نشره طباطبائي عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، علّق فيه على الأنباء المتداولة حول استقالة بزشكيان.

وأكد طباطبائي، أن بزشكيان، لن يتراجع خطوة إلى الوراء في سبيل خدمة الشعب، مفندا ادعاءات استقالته.

ووصف هذه الشائعات بأنها استمرار للمخططات والألاعيب التي تقودها بعض وسائل الإعلام الأجنبية.

وأشار طباطبائي، إلى أن الشعب الإيراني لن يتراجع عن وحدته وتلاحمه.



وقال إن أمنيات تدمير الوحدة الوطنية للإيرانيين ستذهب مجددا مع أصحابها "إلى القبر".

وفي وقت سابق الأحد، أفاد موقع قناة "إيران إنترناشيونال" المعروفة بموقفها المعارض للحكومة الإيرانية ومقرها لندن، بأن الرئيس بزشكيان، أرسل رسالة رسمية إلى مكتب المرشد مجتبى خامنئي، طلب فيها التنحي عن منصبه.

وذكر الموقع نقلا عن مصدر داخل إيران لم يسمه، أن بزشكيان، أشار في الرسالة التي أُرسلت خلال الساعات الماضية، إلى أن بنية إدارة الدولة خرجت عمليا عن المسارات الرسمية، وأن أجزاء رئيسية من السلطة باتت تحت سيطرة مجموعة من قادة الحرس الثوري.

ووفقا للمصدر، حذّر بزشكيان، في رسالته من "تسلّط كامل" على إدارة شؤون الدولة، مشيرا إلى ما وصفه بـ"شرخ عميق وغير مسبوق" داخل أعلى مستويات الحكم، في إشارة إلى أن الرئيس والحكومة أصبحا مستبعدين فعليا من عملية اتخاذ القرار في الملفات الكبرى والحيوية.