إيران تنفذ حكم الإعدام بشخص أدين بـ"أعمال إرهابية" تم إعدام عباس أكبري فيض آبادي فجر اليوم..

طهران/ الأناضول

أعلنت السلطات الإيرانية، الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص أُدين بـ"قيادة أعمال عنف" و"ارتكاب أعمال إرهابية" خلال "الاحتجاجات الأخيرة" في البلاد.

وذكرت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن حكم الإعدام بحق عباس أكبري فيض آبادي نُفذ فجر اليوم الاثنين.

وأضافت الوكالة أن فيض آبادي أدين بقيادة "أعمال عنف" في محافظة أصفهان خلال "الاحتجاجات الأخيرة"، إضافة إلى تنفيذ هجمات استهدفت قوات الأمن ومباني عامة.

كما نشرت السلطة القضائية الإيرانية مقاطع مصورة قالت إنها مرتبطة بالهجمات المذكورة.

يُذكر أن احتجاجات اندلعت في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، واستمرت قرابة أسبوعين، على خلفية التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.