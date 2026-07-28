الشخصان أدينا بعدة تهم على خلفية احتجاجات العام الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية..

إيران تنفذ حكم الإعدام بحق شخصين وسط أصفهان الشخصان أدينا بعدة تهم على خلفية احتجاجات العام الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية..

أنقرة/ الأناضول

نفذت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، حكم الإعدام بحق شخصين في ساحة عامة بمدينة أصفهان، بعد إدانتهما بارتكاب جرائم خلال الاحتجاجات أواخر العام الماضي.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، نقلًا عن بيان صادر عن الجهاز القضائي.

وأوضح البيان أن أبا الفضل سباهي وأمير حسين صفري حوكما بتهم "الإفساد في الأرض"، و"المحاربة"، و"إثارة الخوف وانعدام الأمن في المجتمع"، و"الانتماء إلى جماعات مناهضة للأمن القومي"، و"الإضرار بالممتلكات العامة بهدف الإخلال بالنظام العام"، و"المشاركة في أحداث أسفرت عن مقتل 4 من عناصر الأمن".

وأضاف البيان أن المحكمة العليا أيدت، خلال مرحلة الاستئناف، الحكم الصادر عن السلطات القضائية بحق المتهمين.

وأشار إلى أن حكم الإعدام نُفذ بحق المدانين صباح اليوم الثلاثاء في ساحة عامة بمدينة أصفهان وسط البلاد.

يُذكر أن احتجاجات اندلعت في إيران أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، واستمرت قرابة أسبوعين، على خلفية التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.