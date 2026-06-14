في أعقاب إعلان طهران عزمها الرد على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان

إيران تلغي الرحلات الجوية في مطاراتها الغربية حتى إشعار آخر في أعقاب إعلان طهران عزمها الرد على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان

طهران/ الأناضول

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأحد، بإلغاء كافة الرحلات الجوية المقررة عبر المطارات الواقعة غربي البلاد حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب إعلان طهران عزمها الرد على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في لبنان.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن قرار إلغاء الرحلات الجوية في المجال الجوي للمنطقة الغربية جاء نتيجة للأوضاع الأمنية الراهنة.



وفي الوقت ذاته، أشار إلى أنه لم يتم إصدار إشعار رسمي بسلامة الطيران (نوتام) بعد.

يأتي هذا الإجراء الاحترازي بعد ساعات قليلة من شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، بداعي مهاجمة "أهداف لحزب الله".

وفي وقت سابق الأحد، هدد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، إسرائيل بردّ وشيك، على خلفية الهجوم الجوي الذي شنه الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو ما رفع حالة التأهب العسكري والأمني في المنطقة.



ومنذ فجر الأحد، قُتل شخصان وأُصيب 3 آخرون في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بمحافظتي الجنوب والنبطية جنوبي لبنان، وفق الوكالة.

كما أنذر الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، سكان 29 بلدة وقرية في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورا، تمهيدا لمهاجمتها بزعم "خرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار".

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان؛ ما خلف 3 آلاف و756 قتيلا و11 ألفا و632 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، حسب معطيات وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات من الحدود.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

