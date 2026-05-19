إيران تكشف تفاصيل مقترحها المقدم للولايات المتحدة لإنهاء الحرب

طهران / الأناضول

** نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي في تقرير شامل للبرلمان:

كشف نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي تفاصيل مقترح طهران الأخير المقدَّم للولايات المتحدة الأمريكية من أجل إنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وإسرائيل على بلاده في 28 فبراير/شباط.

جاء ذلك خلال اجتماع مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، حيث قدم آبادي تقريرا شاملا بشأن آخر مستجدات مسار الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة.



كما تضمن التقرير المقترح الذي قدمته طهران إلى واشنطن، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" الثلاثاء.

وأكد آبادي أن حق إيران في تخصيب اليورانيوم والاستفادة من الطاقة النووية السلمية يُعد من المبادئ الأساسية في المفاوضات.

وأشار إلى أن المقترح الإيراني الأخير يتضمن أيضا وقف الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، ورفع الحصار البحري الأمريكي، وإعادة الأصول الإيرانية، وتعويض الأضرار الناجمة عن العقوبات.

ولفت إلى أنه يشمل رفع جميع العقوبات والقرارات الصادرة ضد طهران من مجلس الأمن، إضافة إلى انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران.

وفي 10 مايو/ أيار سلمت إيران إلى باكستان ردها على مقترح أمريكي لإنهاء الحرب، إلا أن الرئيس دونالد ترامب وصف المقترح بأنه "غير مقبول إطلاقا".

والسبت، لوَّح ترامب مجددا بتجديد التصعيد العسكري ضد إيران، ونشر على منصته "تروث سوشيال"، صورة تظهر سفنا حربية ترفع العلم الأمريكي، بينها قارب يرفع العلم الإيراني، مع عبارة "هدوء ما قبل العاصفة".

ومساء الاثنين أعلن قراره تعليق الهجوم الذي كان مقررا الثلاثاء ضد إيران، بطلب من السعودية وقطر والإمارات.

وأضاف بتدوينة أنه وجه وزارة الدفاع "بالاستعداد لهجوم شامل وواسع النطاق على إيران، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول".

وإثر تعثر مفاوضاتها مع طهران بوساطة باكستانية تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بإغلاق المضيق ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب.

وفي 28 فبراير بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، بحسب طهران التي شنت هجمات على إسرائيل ودول عربية في المنطقة، خلفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.