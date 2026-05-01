إيران تكذّب البنتاغون: الحرب كلفت واشنطن 100 مليار دولار

أنقرة / الأناضول

فند وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الإعلان الأمريكي عن أن الحرب على بلاده كلفت واشنطن 25 مليار دولار، مبينا أن التكلفة الحقيقية المباشرة هي 4 أضعاف ما ذُكر.

وقال عراقجي الجمعة، بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الأرقام التي أعلنتها وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لا تعكس الحقيقة، متهما إياها بالكذب.

وأضاف أن "مقامرة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو" كلفت الولايات المتحدة 100 مليار دولار بشكل مباشر حتى الآن، أي أربعة أضعاف المبلغ الذي أعلنته واشنطن رسميا.

وفي وقت سابق من الجمعة، نقلت قناة "سي بي إس" عن مسؤول مطّلع قوله إن تكلفة الهجمات الأمريكية على إيران بلغت نحو 50 مليار دولار، رغم تصريحات مسؤولين بوزارة الدفاع بأنها لم تتجاوز 25 مليار دولار.



وأوضح وزير الخارجية الإيراني أنه بالنسبة لدافعي الضرائب في الولايات المتحدة، فإن التكاليف غير المباشرة أعلى بكثير.

ومضى قائلا: "كل أسرة أمريكية تتحمل عبئا شهريا يبلغ 500 دولار، وهذا المبلغ في ازدياد سريع".

ولفت إلى أنه "أولا تأتي إسرائيل، ثم تأتي الولايات المتحدة دائما في المرتبة التالية"، وذلك في معرض تعليقه على شعار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أمريكا أولا".

وفي وقت سابق من الجمعة، نقلت قناة "سي بي إس" الأمريكية عن مسؤول مطّلع، قوله إن مسؤولي "البنتاغون" ذكروا خلال إفاداتهم هذا الأسبوع أمام الكونغرس أن تكلفة العملية تبلغ نحو 25 مليار دولار.

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان هدنة على أمل إبرام اتفاق ينهي الصراع.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.