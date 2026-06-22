علي خامنئي قُتل جراء الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.

إيران تقيّد الرحلات الجوية بين 4 و9 يوليو بسبب مراسم تشييع علي خامنئي علي خامنئي قُتل جراء الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.

طهران/ الأناضول

أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية، فرض قيود على حركة الطيران في عدد من مطارات البلاد خلال الفترة من 4 إلى 9 يوليو/تموز المقبل، وذلك بسبب مراسم تشييع الزعيم الإيراني السابق علي خامنئي.

وقُتل علي خامنئي جراء الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وقالت الهيئة في بيان، الاثنين، إن القيود ستشمل مطار الإمام الخميني ومطار مهر آباد في العاصمة طهران، إضافة إلى مطار مشهد، خلال الفترة المذكورة.

وأضاف أن القيود المفروضة على مطاري العاصمة طهران ستُشدد في 6 يوليو، فيما سيُغلق مطار مشهد بالكامل في 9 يوليو، ولن تُسيَّر منه أي رحلات لنقل الركاب في ذلك اليوم.

ومن المقرر أن تُقام أول مراسم التشييع لخامنئي يومي 4 و5 يوليو في مصلى الإمام الخميني بطهران.

كما ستُنظم مراسم تشييع ثانية في طهران يوم 6 يوليو.

وعقب ذلك، ستُقام مراسم أخرى في مدينة قم يوم 7 يوليو، ثم في مدينة مشهد يوم 9 يوليو، حيث سيدفن في موقع أُعدّ خصيصا له داخل حرم مرقد الإمام الرضا.