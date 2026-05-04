إيران تقول إنها منعت سفنا أمريكية من دخول "هرمز" بحسب بيان صادر عن وحدة العلاقات العامة بالجيش..

طهران/ الأناضول

قالت وحدة العلاقات العامة بالجيش الإيراني، الاثنين، إن القوات البحرية منعت سفنا أمريكية من دخول مضيق هرمز.

وقالت الوحدة في بيان: "بفضل الإنذار السريع والحاسم من القوات البحرية، مُنعت سفن أمريكية معادية من دخول مضيق هرمز".

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني ونائب رئيس دائرة العلاقات العامة حسين محبي صرح، الاثنين، بأنه سيتم إيقاف أي سفن تنتهك القواعد في مضيق هرمز باستخدام القوة.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ بمساعدة سفن الدول "المحايدة" العالقة في مضيق هرمز، والتي لا علاقة لها بأزمة الشرق الأوسط، للسماح لها بالمرور عبر المضيق.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر الاثنين، أنها ستبدأ دعم "مشروع الحرية" المُعلن من قِبل ترامب، بـ15 ألف جندي من أجل ضمان خروج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان المنصرم، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وفي 11 أبريل، استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.

وعقب فشل الجولة الأولى من مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 13 أبريل الفائت، فرض حصار على مضيق هرمز المغلق منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

ومع بداية الهدنة في 8 أبريل، أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، ولكنها لاحقا قررت غلقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

