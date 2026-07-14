إيران.. تقديم مشروع قانون إلى البرلمان لتنظيم العبور من مضيق هرمز بحسب إعلان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان إبراهيم عزيزي...

أنقرة / الأناضول



أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، أنه تم تقديم مشروع قانون جديد للبرلمان يتعلق بتنظيم العبور من مضيق هرمز.

وأوضح عزيزي عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الثلاثاء، أن مشروع قانون يتعلق بالإجراء الاستراتيجي لأمن مضيق هرمز وتطوير منطقة الخليج بشكل مستدام قُدم رسميا إلى البرلمان الإيراني، بالتزامن مع إسقاط طائرات مسيرة أمريكية.

وأكد أن إيران متمسكة بخطوطها الحمراء فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز، مضيفا "هذه هي الخطوة الأولى وأما الخطوات اللاحقة فستقلق أعداءنا".

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة هجمات على إيران بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز.

في المقابل، ترد طهران بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، بينما أعلنت بعض تلك الدول أن هجمات إيرانية أسفرت عن ضحايا مدنيين وأضرت بمنشآت مدنية.

وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات أمنية على خلفية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.

وفي يونيو/ حزيران 2026، وقعت الولايات المتحدة وإيران، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.