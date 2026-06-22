بحسب ما صرح به وزير الخارجية الإيراني في ختام الجولة الأولى من المفاوضات..

إيران: تقدم مهم في مفاوضات سويسرا لإنهاء الحرب على لبنان بحسب ما صرح به وزير الخارجية الإيراني في ختام الجولة الأولى من المفاوضات..

طهران/ الأناضول

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إحراز "تقدم مهم" خلال الجولة الأولى من المفاوضات بين طهران وواشنطن في سويسرا بوساطة قطرية باكستانية، بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان.

جاء ذلك في تدوينة نشرها، الاثنين، على منصة شركة "إكس" الأمريكية، عقب انتهاء الجولة الأولى من المحادثات، التي جاءت بعد أيام من توقيع مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لوقف الحرب التي اندلعت نهاية فبراير/شباط، ولفتح مضيق هرمز الاستراتيجي أمام إمدادات النفط المعطل منذ مارس/آذار الماضي.

وقال عراقجي إن مجموعة العمل التي ستؤسس بهدف منع الاشتباكات في لبنان ستكون اختبارا حقيقيا.

وأضاف أنه تم إحراز تقدم هام لإنهاء الحرب في لبنان بوساطة باكستان وقطر.

كما أكد عراقجي رفع القيود المفروضة على صادرات النفط لبلاده وانتهاء الحصار، مشيرا أيضًا إلى الإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، دون ذكر من التفاصيل في هذا الخصوص.

وعقدت، الأحد، محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك السويسري، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهّد لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.

جدير بالذكر أن إيران والولايات المتحدة أعلنتا في 14 يونيو/ حزيران الجاري التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم، التي أُطلق عليها اسم "تفاهم إسلام آباد"، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو الجاري، بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.