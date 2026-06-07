إيران تغلق المجال الجوي الغربي للبلاد بعد هجمات على إسرائيل حتى إشعار آخر، وفق هيئة الطيران المدني الإيرانية

طهران/ الأناضول

أعلنت السلطات الإيرانية إغلاق المجال الجوي الغربي للبلاد حتى إشعار آخر، مساء الأحد، بعد هجمات شنتها على إسرائيل.

وقالت هيئة الطيران المدني الإيرانية، في بيان لها، إنه استنادا إلى تقييمات أمنية، تقرر إغلاق القسم الغربي من المجال الجوي للبلاد حتى إشعار آخر.

جاء ذلك في ظل تصاعد التوتر عقب الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي أثارت ردود فعل إيرانية غاضبة، أعقبها إعلان طهران استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية بصواريخ باليستية.

وأطلقت إيران، مساء الأحد، 3 دفعات من الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية، وذلك في أول ضربة منذ بدء الهدنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وتحدثت القناة 12 العبرية عن إطلاق إيران ثلاث دفعات من الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وأوضحت أن إحدى الدفعات شملت أربعة صواريخ.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى ورود أنباء عن "أضرار" في مدينة طبريا، فيما تقرر وقف حركة الطيران في مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب.

وأعلن الجيش الإيراني، في بيان له، استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية في إسرائيل بصواريخ باليستية.

وقال إن استهداف القاعدة جاء "رداً على المجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيانات منفصلة، إنه رصد إطلاق صواريخ من إيران، وإن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها، قبل أن يعلن لاحقا رصد دفعتين إضافيتين من الصواريخ.

وفي السياق، أفادت هيئة البث العبرية بإلغاء الدراسة في جميع أنحاء إسرائيل.

وأفاد مراسل الأناضول، بسماع أصوات انفجارات في سماء مدينتي حيفا والناصرة جراء عمليات اعتراض صواريخ.

كما قال مسؤولون إسرائيليون لهيئة البث إن تل أبيب "سترد على الهجوم الإيراني"، بينما نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله إنه "لا فرصة لعدم الرد" على الهجوم.

ولم يتسن التأكد من مصادر مستقلة من نتائج الإطلاقات، في ظل تعتيم إسرائيلي شديد على نتائج رد "إيران" العسكري.