إيران.. تعليق رحلات مطارات مهراباد ومشهد وكرمنشاه

طهران/ الأناضول

أعلنت إيران، الاثنين، تعليق رحلات الطيران في كل من مطارات مهراباد (طهران)، وكرمنشاه ومشهد، وذلك إثر هجمات إسرائيلية استهداف عدة مواقع في البلاد.

وذكرت تقارير إعلامية إيرانية أن عملية التعليق شملت جميع الرحلات حتى إشعار آخر.

في سياق متصل، أفادت وكالة "مهر" شبه الرسمية في إيران، بتفعيل الدفاعات الجوية في مدينة كرمنشاه، إثر رصد أهداف معادية في أجواء المدينة.

ورغم تحذير إيران من أي استهداف للضاحية الجنوبية لبيروت، أشعلت إسرائيل المنطقة مجددا مساء الأحد بشنها غارة على الضاحية خلّفت قتيلين و11 جريحا، وادعت أنها استهدفت مركز قيادة وتخطيط تابع لـ"حزب الله" (حليف طهران).

وبالفعل، بدأت طهران مساء الأحد تنفيذ موجات من هجمات صاروخية على إسرائيل، التي أعلنت بعدها أن مقاتلاتها قصفت أهداف عسكرية غرب ووسط إيران، وسط تقديرات إسرائيلية باستمرار المواجهة لأيام عدة.

ومنذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، تسود هدنة بين طهران وواشنطن، بعد حرب بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وخلّفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران.

وردت إيران بشن هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، كما نفذت هجمات ضد ما قالت إنها أهداف أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسفر عن ضحايا مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، كما تواصل عبر قصف دموي وحصار مشدد حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فضلا عن اعتداءات لجيشها ومستوطنيها في الضفة الغربية.