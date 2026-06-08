إيران تعلن وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل بعد "توجيه رد مؤلم" بحسب بيان لمقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة الإيرانية..

طهران/ الأناضول

أعلن مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة الإيرانية، الاثنين، وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل، "بعد ما تم توجيه رد مؤلم إلى العدو".

وأفاد في بيان له، أن الهجمات الإيرانية على إسرائيل جاءت ردا على استهداف "النظام الصهيوني المدعوم أمريكيا"، الضاحية الجنوبية لبيروت، بحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف البيان أن إيران سترد "بشكل أقسى" في حال واصلت إسرائيل هجماتها على لبنان.

ومتجاهلةً هدنة بدأت في 17 أبريل/ نيسان الماضي، تواصل إسرائيل عدوانا على لبنان بدأته في 2 مارس/ آذار الماضي، مما خلّف 3 آلاف و613 قتيلا و11 ألفا و72 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح.

وبرغم تحذير إيران من تداعيات أي استهداف للضاحية الجنوبية لبيروت، أشعلت إسرائيل المنطقة مجددا بشنها مساء الأحد غارة على الضاحية خلّفت قتيلين و11 جريحا، وادعت أنها استهدفت مركز قيادة وتخطيط تابع لـ"حزب الله" (حليف طهران).

وبالفعل، بدأت طهران منذ مساء الأحد إطلاق دفعات صواريخ على إسرائيل، التي أعلنت بعدها أن مقاتلاتها قصفت أهدافا عسكرية غرب ووسط إيران، وسط تقديرات إسرائيلية باستمرار المواجهة عدة أيام.