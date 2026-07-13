على محافظتي خوزستان وأصفهان، فجر الاثنين، بحسب ما نقلته وكالتا "تسنيم" و"إيسنا" عن السلطات الإيرانية..

إيران تعلن مقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين بضربات أمريكية على محافظتي خوزستان وأصفهان، فجر الاثنين، بحسب ما نقلته وكالتا "تسنيم" و"إيسنا" عن السلطات الإيرانية..

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت السلطات الإيرانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين، وفق حصيلة أولية، في هجمات شنتها الولايات المتحدة، فجر الاثنين، على محافظتي خوزستان وأصفهان.

ونقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية، عن نائب محافظ خوزستان (جنوب غرب) ولي الله حياتي، بأن إحدى الذخائر المستخدمة في الهجمات الأمريكية أصابت محطة لضخ مياه الري بمدينة ماهشهر.

وأضاف حياتي أن الهجوم أسفر عن مقتل عنصر أمن وإصابة أربعة أشخاص.

وأفاد بمقتل شخصين وإصابة 3 آخرين جراء سقوط قذيفة أمريكية في مدينة أبادان، ظهر الاثنين.

وأشار إلى أن الهجمات بدأت خلال ساعات الليل، وأن فرقا مختصة تواصل فحص آثارها في مناطق مختلفة من ماهشهر.

وفي السياق، نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، عن نائب محافظ أصفهان (وسط) أكبر صالحي، أن شخصا قُتل وأصيب سبعة آخرون جراء هجوم أمريكي استهدف قضاء نايين قبيل الفجر.

وأمس الأحد، أعلنت الولايات المتحدة إطلاق موجة جديدة من الهجمات على إيران، ردا على استهداف الأخيرة سفنا تجارية في مضيق هرمز.

وردا على هذه الهجمات، أعلنت إيران استهداف مواقع للقوات الأمريكية في كل من الكويت والبحرين وقطر والأردن بالصواريخ.

وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات أمنية على خلفية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.

وكانت واشنطن وطهران وقعتا، في يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.