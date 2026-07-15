إيران تعلن مقتل 30 مدنيا في الهجمات الأمريكية بالأيام الماضية بحسب متحدثة الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني حول حصيلة الهجمات الأمريكية على بلادها

طهران/ الأناضول

أعلنت متحدثة الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني مقتل أكثر من 30 مدنيا جراء الهجمات الأمريكية على جنوبي البلاد في الأيام الماضية، منذ بدء التصعيد الراهن في 7 يوليو/ تموز الجاري.

جاء ذلك في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأربعاء، بشأن حصيلة الهجمات الأمريكية على إيران.

وأكدت مهاجراني أن الحكومة تقف إلى جانب الأسر المكلومة.

وفي سياق متصل، أعلن متحدث وزارة الصحة الإيرانية حسين كيرمانبور في منشور على "إكس" مقتل شخصين وإصابة 260 آخرين بينهم نساء وأطفال جراء الهجمات الأمريكية الأخيرة، دون أن يحدد ما إذا كان القتيلان ضمن الحصيلة التي أعلنتها متحدثة الحكومة.

وأضاف أن 222 مصابا غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج، فيما تتواصل معالجة بقية المصابين.

ومساء الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" شن هجمات جديدة واستئناف الحصار البحري على إيران.

وترد طهران بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، بينها الأردن والكويت، لكن بعض هذه الدول أعلنت أن هجمات إيرانية أسفرت عن ضحايا مدنيين وأضرت بمنشآت مدنية.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، وشرعتا في مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء العدوان الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، حين هاجمت إيران قبلها بيوم ثلاث سفن أثناء عبورها هرمز، لعدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.

وتدعم واشنطن مرور سفن تجارية في مضيق هرمز عبر مسار غير الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه الأخيرة، إذ تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.