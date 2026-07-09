إيران تعلن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 بالهجمات الأمريكية آخر يومين بحسب رئيس مركز العلاقات العامة في وزارة الصحة حسين كرمانبور..

إسطنبول / الأناضول



أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، مقتل 14 شخصا وإصابة 78 جراء الهجمات الأمريكية على إيران في اليومين الماضيين.

جاء ذلك على لسان رئيس مركز العلاقات العامة في وزارة الصحة حسين كرمانبور، في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأوضح كرمانبور أن الولايات المتحدة شنت هجمات استهدفت فيها 5 محافظات إيرانية يومي الأربعاء والخميس، قائلا: "حتى الآن قتل 14 شخصا وأصيب 78 آخرين في الهجمات".

وأشار إلى أن 47 شخصا من المصابين ما يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات.

والخميس، أعلنت الولايات المتحدة شن ضربات ضد إيران لليوم الثاني، بينما قالت طهران إنها ردت بهجمات صاروخية على قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان إن القوات الأمريكية "استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا شملت أنظمة دفاع جوي، وأصولا للمراقبة الساحلية، ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، وقدرات بحرية، وبنية تحتية لوجستية عسكرية على طول الساحل الإيراني".

