الحرس الثوري الإيراني قال في بيان له: - الجيش الأمريكي أقدم في ساعات الفجر الأولى من اليوم الأربعاء على استهداف عدة مواقع بإيران - "استهدفنا بالصواريخ 4 أهداف بينها حظائر مقاتلات "F-35" بقاعدة الأزرق في الأردن"

إيران تعلن قصف قواعد عسكرية أمريكية بالكويت والبحرين والأردن الحرس الثوري الإيراني قال في بيان له: - الجيش الأمريكي أقدم في ساعات الفجر الأولى من اليوم الأربعاء على استهداف عدة مواقع بإيران - "استهدفنا بالصواريخ 4 أهداف بينها حظائر مقاتلات "F-35" بقاعدة الأزرق في الأردن"

إسطنبول/ الأناضول

الحرس الثوري الإيراني قال في بيان له:

- الجيش الأمريكي أقدم في ساعات الفجر الأولى من اليوم الأربعاء على استهداف عدة مواقع بإيران

- "استهدفنا بالصواريخ 4 أهداف بينها حظائر مقاتلات "F-35" بقاعدة الأزرق في الأردن"

- "هاجمنا بالطائرات المسيرة قاعدة "علي السالم" بالكويت ومقر الأسطول الخامس الأمريكي بالبحرين"

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، أنه قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة 21 هدفا في قواعد جوية وبحرية أمريكية بالمنطقة، ردا على هجمات للولايات المتحدة استهدفت مناطق متفرقة في إيران.



وقال الحرس الثوري، في بيان، إن "الجيش الأمريكي أقدم في ساعات الفجر الأولى من اليوم الأربعاء على استهداف عدة مواقع في مدن جاسك وسيريك وقشم الإيرانية ما أدى إلى أضرار في برج اتصالات وتدمير خزانين للمياه في سيريك".



وأضاف أن قواته قصفت 21 هدفاً في القواعد الجوية والبحرية الأمريكية بالمنطقة وإسقاط طائرة مسيرة من طراز "MQ-9" في أجواء منطقة "جم" بمحافظة بوشهر جنوبي البلاد.



وأوضح الحرس الثوري، أنه نفذ هجوما بالطائرات المسيرة الانتحارية استهدف قاعدة "علي السالم" الجوية بالكويت الذي قال إنها "تضم وجوداً عسكرياً أمريكيا"، وقواعد أمريكية وأنظمة رادرية تابعة لمقر الأسطول البحري الخامس الأمريكي في البحرين.



وأضاف أن قواته الجوية الفضائية "استهدفت ودمرت بالصواريخ بعيدة المدى 4 أهداف مهمة من بينها حظائر مقاتلات "F-35" في القاعدة الجوية ومركز القيادة والسيطرة التابعين للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن".



يتبع//