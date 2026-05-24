إيران تعلن عبور 33 سفينة من "هرمز" آخر 24 ساعة

طهران/ الأناضول

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، عبور 33 سفينة عبر مضيق هرمز خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني، عن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري، أن 33 سفينة، بينها ناقلات نفط وسفن حاويات وأخرى تجارية، عبرت المضيق خلال الساعات الـ 24 الأخيرة تحت تنسيق وحماية القوات البحرية الإيرانية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن عبور 31 سفينة في 21 مايو/ أيار، و35 سفينة في 22 مايو، و25 سفينة في 23 مايو عبر مضيق هرمز.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، فيما شنت إيران هجمات على إسرائيل ودول عربية خلّفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار.

وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وتفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات مع طهران بوساطة باكستانية.

