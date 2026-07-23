التلفزيون الإيراني قال إن الناقلة عبرت متجاهلة الحصار الأمريكي..

إيران تعلن عبور ناقلة نفط تابعة لها بحر عُمان باتجاه مضيق هرمز التلفزيون الإيراني قال إن الناقلة عبرت متجاهلة الحصار الأمريكي..

أنقرة / الأناضول

قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن ناقلة نفط إيرانية تمكنت من اجتياز ما وصفته بـ"الحصار" الذي تفرضه الولايات المتحدة في المياه الدولية، ووصلت إلى بحر عُمان.

وأفاد التلفزيون، مساء الخميس، بأن ناقلة النفط، التي كانت متجهة نحو مضيق هرمز، عبرت المياه الدولية ووصلت إلى بحر عُمان.

وأضاف: "دخلت ناقلة إيرانية قبل دقائق إلى بحر عُمان، متجاهلة الحصار المزعوم الذي تفرضه الولايات المتحدة في المياه الدولية."

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 13 يوليو/ تموز الجاري إعادة تفعيل الحصار البحري الأمريكي على إيران في مضيق هرمز.

وجاء إعلان ترامب عقب استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، بينما تطالب واشنطن بما تدعي أنه ضمان حرية الملاحة في المضيق.

وتسبب التصعيد في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج الشرق الأوسط.