إيران تعلن حصر العبور من مضيق هرمز على المتعاونين معها

أنقرة / الأناضول

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن المرور عبر مضيق هرمز سيستفيد منه فقط السفن التجارية والأطراف التي تتعاون مع إيران.

جاء ذلك في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، السبت، بشأن تفاصيل الآلية التي أعدها البرلمان لتنظيم عمليات المرور عبر مضيق هرمز.

وأوضح عزيزي أن الآلية، التي سيتم الإعلان عنها قريبا، تم إعدادها في إطار "ضمان السيادة الوطنية الإيرانية وأمن التجارة الدولية".

وأشار إلى أن المرور عبر مضيق هرمز سيتم عبر مسار محدد، وأنه "سيتم تحصيل رسوم مقابل الخدمات المتخصصة المقدمة ضمن هذه الآلية".

وأعلن مسؤولون إيرانيون سابقا أن البرلمان يعمل على إعداد مشروع قانون يتيح فرض رسوم على "العبور الآمن" عبر المضيق بعد الحرب.

وكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قد أعلن أن بلاده ستطبق "خطة إدارة جديدة" في مضيق هرمز.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين