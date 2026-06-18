بينما يحيط الغموض بمصير المراسم الرسمية التي كانت مقررة في سويسرا غدا الجمعة..

إيران تعلن توقيع بزشكيان وترامب إلكترونيا على مذكرة التفاهم بينما يحيط الغموض بمصير المراسم الرسمية التي كانت مقررة في سويسرا غدا الجمعة..

إسطنبول/ طارق شويرف / الأناضول

أعلنت طهران، صباح الخميس، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب وقّعا إلكترونيا على مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين.

وقال متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "بينما أتحدث إليكم، من المرجح أن يكون نص مذكرة تفاهم إسلام آباد وصل إلى مرحلة التوقيع من رئيسي إيران والولايات المتحدة"، حسب وكالتي تسنيم ومهر الإيرانيتين.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية أن ترامب وبزشكيان وقّعا بالفعل المذكرة وبدأ تنفيذها فورا.

واعتبر بقائي أن إضفاء الصفة الرسمية على المذكرة عبر توقيع رئيسي البلدين "سيجعل كلفة أي انتهاك أو إخلال بها أكبر".

بقائي أضاف أن الجانبين سيجريان محادثات لمدة تصل إلى 60 يوما، مع إمكانية تمديدها إذا لزم الأمر بسبب تعقيد القضايا المطروحة.

وشدد على أن المذكرة تنص بوضوح على أن المفاوضات ستقتصر حصرا على الملف النووي ورفع العقوبات، ولن تشمل ملفات أخرى.

وأفاد بأنه "في حال استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، فسيُعتبر ذلك انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة بموجب المذكرة".

ولفت إلى أن السفن الإيرانية دخلت وخرجت من الموانئ "دون مشاكل"، معتبرا ذلك دليلا على بدء تنفيذ الالتزامات الأمريكية.

على الجانب الأمريكي، قال ترامب لصحفيين في فرنسا الأربعاء إنه وقّع المذكرة (إلكترونيا) في قصر فيرساي خلال عشاء مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة مجموعة السبع.

** مصير مراسم سويسرا

وحتى الآن يحيط الغموض بمصير المراسم الرسمية التي كانت مقررة لتوقيع مذكرة التفاهم في سويسرا غدا الجمعة.

فبحسب بقائي فإن خطة حضور وفدي التفاوض إلى جنيف الجمعة ما زالت قائمة، لكن لن تُعقد مراسم توقيع رسمية، لأن التوقيع تم إلكترونيا.

وشهباز شريف قال إن باكستان، وبدعم من قطر بصفتها وسيطا مشاركا، ستنظم مراسم رسمية في سويسرا الجمعة، كما هو مخطط، لبدء المحادثات على المستوى الفني.

بينما نقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عن مسؤول بالبيت الأبيض لم تسمه إنه لم تعد هناك حاجة لإقامة مراسم رسمية في جنيف، والاتفاق دخل حيز التنفيذ فور توقيع الرئيسين.

** تنفيذ فوري

ومع إعلانه التوقيع، قال شهباز شريف إن المذكرة دخلت حيز التنفيذ "فورا، وكخطوة أولى تعيد إيران فتح مضيق هرمز، فيما ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية.

وتابع أن قادة قطر والسعودية وتركيا ومصر "اضطلعوا بأدوار لا غنى عنها ومساهمات لا تقدر بثمن في هذا الصدد"، في إشارة إلى جهود التوصل إلى الاتفاق.

ومن بين بنودها، تنص مذكرة التفاهم على وقف الحرب على الجبهات كافة، بما فيها لبنان الذي تشن عليه إسرائيل عدوانا موسعا منذ 2 مارس/ آذار.

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، ما خلّف أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي ردت بهجمات قلت إسرائيليين وأمريكيين.

كما شنت هجمات على ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسفر عن ضحايا مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، ما أدانته الدول المستهدفة، وطالبت مرارا بوقفها.