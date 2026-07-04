دون ذكر تفاصيل حول هوية التنظيمات التي تنتمي إليها "الخلايا الإرهابية"..

إيران تعلن تفكيك 4 "خلايا إرهابية" مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل دون ذكر تفاصيل حول هوية التنظيمات التي تنتمي إليها "الخلايا الإرهابية"..

أنقرة/ الأناضول

أعلنت إيران، السبت، تفكيك 4 "خلايا إرهابية" في جنوب شرقي البلاد، قالت إنها مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الاستخبارات الإيرانية، أن عناصرها نفذت عمليات مشتركة مع الحرس الثوري وقوات الشرطة، في مدن عدة بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وأضاف البيان أن العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 5 من أعضاء "الخلايا الإرهابية"، ومقتل اثنين في اشتباك مسلح.

كما أسفرت العملية عن ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات، بينها رشاشات وذخائر وقاذفات قنابل وقنابل يدوية أجهزة لاسلكية وجهاز "ستارلينك".

ولم يتضمن البيان تفاصيل حول هوية التنظيمات التي تنتمي إليها "الخلايا الإرهابية" المفككة.

وفي 18 يونيو/ حزيران المنصرم، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومعدلات التضخم.

