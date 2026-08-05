المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: في حال عدم تدخل أطراف ثالثة لعرقلة العملية، فإن البيان المشترك الذي يتضمن المبادئ الأساسية المتفق عليها بين البلدين أصبح في مراحله النهائية من المراجعة والصياغة..

إيران تعلن الاتفاق مع عُمان على ممر ملاحي آمن في مضيق هرمز المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: في حال عدم تدخل أطراف ثالثة لعرقلة العملية، فإن البيان المشترك الذي يتضمن المبادئ الأساسية المتفق عليها بين البلدين أصبح في مراحله النهائية من المراجعة والصياغة..

أنقرة/ الأناضول

أعلنت إيران، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن الإحداثيات الجغرافية للممر الملاحي الآمن المخصص لعبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وقال بقائي إن إيران وسلطنة عُمان، بوصفهما الدولتين المشاطئتين لمضيق هرمز، تواصلان مفاوضاتهما لتحديد مسار ملاحي يضمن العبور الآمن للسفن التجارية، مشيرا إلى أن الجهات الإيرانية المختصة درست الجوانب الفنية والقانونية والأمنية والبيئية للمسار بصورة مفصلة.

وأوضح أن الجانبين توصلا إلى اتفاق بشأن الإحداثيات الجغرافية للمسار الملاحي.

وأضاف أنه في حال عدم تدخل أطراف ثالثة لعرقلة العملية، فإن البيان المشترك الذي يتضمن المبادئ الأساسية المتفق عليها بين البلدين بات في مراحله النهائية من المراجعة والصياغة.

وأشار بقائي إلى أن التفاهم بين إيران وسلطنة عُمان لن يكون كافيا بمفرده لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، مدعيا أن المخاطر الأمنية في المضيق لا تزال قائمة بسبب ما وصفه بـ"التدخلات الأمريكية".

وكانت إيران قد استأنفت، الاثنين، مباحثاتها مع سلطنة عُمان بشأن تحديد ممرات آمنة لعبور السفن في المضيق.

وأعلن بقائي، مساء الثلاثاء، إحراز تقدم في المباحثات الفنية والسياسية بين الجانبين بشأن هذا الملف.

وتتقاسم إيران وسلطنة عُمان السيادة القانونية والجغرافية على مضيق هرمز وممراته الملاحية.

وفي 28 فبراير/شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، أسفرت، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.

وفي 18 يونيو/حزيران الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وبدأتا مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي، قبل أن تنشب خلافات بشأن ضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز.

وبين 8 و24 يوليو/تموز الماضي، تجدد التصعيد، إذ شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران، فيما ردت طهران باستهداف ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، ولا سيما الأردن والبحرين والكويت.