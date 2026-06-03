ردا على هجمات أمريكية على جزيرة قشم، بحسب بيان للحرس الثوري الإيراني

إيران تعلن استهداف قواعد ومواقع أمريكية في الكويت والبحرين ردا على هجمات أمريكية على جزيرة قشم، بحسب بيان للحرس الثوري الإيراني

أنقرة / الأناضول

أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، استهداف قواعد ومواقع عسكرية أمريكية في الكويت ومقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، ردا على هجمات استهدفت ناقلة نفط وجزيرة قشم الإيرانية في منطقة مضيق هرمز.

وقال الحرس الثوري في بيان، إن المواجهات بين إيران والولايات المتحدة شهدت تبادلا للهجمات في منطقة مضيق هرمز.

وأوضح البيان أن قوات الحرس الثوري نفذت "هجمات صاروخية دقيقة ومكثفة" استهدفت قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في الكويت، مؤكدا أن الضربات أصابت أهدافها.

كما أعلن الحرس الثوري استهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين إلى جانب قواعد جوية أمريكية في إحدى دول المنطقة بواسطة صواريخ وطائرات مسيّرة.

وأضاف البيان أن هذه الهجمات جاءت ردا على هجمات أمريكية استهدفت خلال ساعات الليل ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز وبرج اتصالات تابع للحرس الثوري جنوبي جزيرة قشم.

وأشار البيان إلى أن البحرية الإيرانية استهدفت ردا على ذلك سفينة "بانايا" المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل بصواريخ.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم الواقعة بالقرب من مضيق هرمز، فيما أعلن الجيش الكويتي تعرض أراضي البلاد لهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة.

من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها استهدفت بصاروخ، ناقلة نفط كانت متجهة إلى جزيرة خارك الإيرانية.

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وتوصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل/نيسان بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت في 11 من ذات الشهر، وبعدها بيومين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، ما لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.