بحسب بيانات الجيش الإيراني والحرس الثوري الذي قال إنه استهدف مباني متبقية في مركز الحوسبة السحابية التابع لشركة أمازون في البحرين، والذي كان قد أعلن سابقا استهدافه..

إيران تعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت ومركز "أمازون" بالبحرين بحسب بيانات الجيش الإيراني والحرس الثوري الذي قال إنه استهدف مباني متبقية في مركز الحوسبة السحابية التابع لشركة أمازون في البحرين، والذي كان قد أعلن سابقا استهدافه..

طهران/ الأناضول

أعلن الجيش الإيراني، الجمعة، تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة استهدفت عناصر عسكرية أمريكية في الكويت، ضمن "الموجة الـ25 من عملية البرق".

وقال الجيش الإيراني في بيان إنه تم استهداف مستودعات الأسلحة ومناطق إقامة الجنود في القواعد العسكرية الأمريكية بالكويت، بطائرات مسيرة.

وأضاف أن التهديدات الأمريكية ضد إيران ستزيد من عزيمة القوات المسلحة الإيرانية، مشيرا إلى أن أي هجوم على البلاد سيعني فتح جبهة عسكرية جديدة.

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أن مستودعات أسلحة وحظائر تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة ضمن "الموجة الـ27 من عملية نصر 2".

وادعى البيان أنه تم تدمير 6 حظائر بالكامل في القاعدة، بينما تعرضت 3 حظائر لأضرار جسيمة.

كما زعم البيان مقتل أو إصابة عدد كبير من الجنود الأمريكيين، فيما لم يصدر بعد تعليق رسمي من الجانب الأمريكي بهذا الخصوص.



وأضاف الحرس الثوري أنه استهدف أيضا مباني متبقية في مركز الحوسبة السحابية التابع لشركة أمازون في البحرين، والذي كان قد أعلن سابقا استهدافه.



ومنذ نحو أسبوعين، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، بينما ترد طهران بهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على قواعد ومنشآت عسكرية ومواقع تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران في يونيو الماضي، مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، لتستأنف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وتطالب واشنطن طهران بوقف مهاجمة السفن وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، فيما تصر إيران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.