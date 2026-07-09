رداً على الهجمات التي بدأتها الولايات المتحدة ضد إيران

إيران تعلن استهداف قاعدة جوية أمريكية في الأردن بـ10 صواريخ باليستية رداً على الهجمات التي بدأتها الولايات المتحدة ضد إيران

طهران/ الأناضول

أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مركز القيادة والتحكم الأمريكي في غرب آسيا وقاعدة جوية أمريكية في الأردن بـ10 صواريخ باليستية، وذلك رداً على الهجمات التي بدأتها الولايات المتحدة ضد إيران.

وذكر بيان صادر عن الحرس الثوري، الخميس، أن الهجوم استهدف قاعدة "الأزرق" الأمريكية في الأردن.

وأضاف البيان، أن مركز القيادة والتحكم الأمريكي في غرب آسيا، والقاعدة الجوية الأمريكية في الأردن، جرى استهدافهما بـ10 صواريخ باليستية.

وأشار إلى أنه في حال تكرار الولايات المتحدة هجماتها ضد إيران، فسيتم استهداف القواعد الأمريكية الأخرى الموجودة في المنطقة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الأردني اعتراض 8 صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية.

ومساء الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" شن سلسلة هجمات على إيران، بعد يوم من شنها هجمات مماثلة، ردا على هجمات استهدفت ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ثلاث ناقلات نفط لهجمات أثناء عبورها المضيق، ما أسفر عن أضرار طفيفة بها، دون الإعلان عن جنسياتها.

وتشهد منطقة مضيق هرمز بين الحين والآخر توترات أمنية، على خلفية الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وتواصلان مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق نهائي، بوساطة باكستان وقطر.