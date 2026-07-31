الجيش الإيراني قال إن الهجوم جاء "ردا على استهداف منزل مدني في جزيرة قشم صباح الخميس"

إيران تعلن استهداف قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت بمسيرات الجيش الإيراني قال إن الهجوم جاء "ردا على استهداف منزل مدني في جزيرة قشم صباح الخميس"

أنقرة / الأناضول

أعلن الجيش الإيراني استهداف منشآت عسكرية أمريكية داخل قاعدة أحمد الجابر الجوية في الكويت باستخدام طائرات مسيرة انتحارية.

جاء ذلك في بيان للجيش نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، الجمعة، وقال فيه إن الهجوم جاء ردا على استهداف منزل مدني في جزيرة قشم صباح الخميس.

وأضاف أن الهجوم استهدف حظيرة طائرات حربية تابعة للجيش الأمريكي، وأنظمة اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، ومستودعات ذخيرة داخل قاعدة أحمد الجابر الجوية بواسطة طائرات مسيّرة انتحارية.

وأشار البيان إلى أن القاعدة تؤدي دورا مهما في عمليات الطيران والمراقبة الأمريكية، وتعد مركزا حيويا للدعم الجوي للجيش الأمريكي.

ولم يصدر تعليق رسمي من الكويت على بيان الجيش الإيراني حتى الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش.

