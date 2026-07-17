إيران تعلن استهداف سفينة ترفع العلم التايلندي في مضيق هرمز تم استهداف السفينة لمحاولتها "العبور دون تصريح"، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية

طهران/ الأناضول

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن القوات المسلحة لبلادها استهدفت سفينة ترفع العلم التايلندي، إثر محاولتها عبور مضيق هرمز "دون الحصول على تصريح".

وذكرت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية، أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت السفينة في مضيق هرمز بعدما حاولت "العبور دون تصريح"، بالرغم من جميع التحذيرات التي وُجهت إليها.

ولم تقدم الوكالة أي تفاصيل بشأن توقيت وقوع الهجوم وما إذا أسفر عن خسائر بشرية أو مادية.

والخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أنها استكملت موجة جديدة من الضربات على إيران.

وتشن الولايات المتحدة منذ أيام ضربات على مناطق عدة في إيران، فيما ترد طهران باستهداف ما تقول إنها أهداف أمريكية في المنطقة.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، 3 سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، فردت واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.

وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن المسار الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.