بثّ التلفزيون الرسمي الإيراني مشاهد قال إنها تُظهر الصاروخ المجنح الذي أطلقته إيران

إيران تعلن استهداف سفينة أمريكية بصاروخ كروز شمال المحيط الهندي بثّ التلفزيون الرسمي الإيراني مشاهد قال إنها تُظهر الصاروخ المجنح الذي أطلقته إيران

طهران/ الأناضول

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت صاروخاً جوالاً باتجاه سفينة حربية أمريكية في شمال المحيط الهندي.

وأشار التلفزيون الرسمي الإيراني، أن سفينة حربية أمريكية موجودة في المحيط الهندي تعرضت للاستهداف.

وأضاف التقرير أن صاروخاً مجنحاً أُطلق من السواحل الإيرانية خلال ساعات المساء باتجاه السفينة الحربية الأمريكية في شمال المحيط الهندي.



وأشار إلى أن السفينة اضطرت إلى التراجع عقب الهجوم.

وبثّ التلفزيون الرسمي الإيراني مشاهد قال إنها تُظهر الصاروخ المجنح الذي أطلقته طهران.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تشن طهران هجمات على ما تقول إنها سفن ومنشآت وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة.

والخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تنفيذ موجة جديدة من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية، مستخدمة طائرات وذخائر دقيقة.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء الاتفاق المؤقت، عقب استهداف 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وتطالب واشنطن بضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.