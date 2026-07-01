المدير العام للتجهيز والدعم في منظمة تنمية التجارة الإيرانية، علي إمامي، أعلن عودة العلاقات التجارية إلى طبيعتها، فيما لم يصدر تعليق إماراتي فوري بشأن هذه المعطيات..

إيران تعلن استئناف الشحن المباشر مع الإمارات وعودة التجارة لطبيعتها المدير العام للتجهيز والدعم في منظمة تنمية التجارة الإيرانية، علي إمامي، أعلن عودة العلاقات التجارية إلى طبيعتها، فيما لم يصدر تعليق إماراتي فوري بشأن هذه المعطيات..

الرباط/ الأناضول

أعلن مسؤول إيراني، الأربعاء، استئناف خطوط الشحن المباشر للبضائع من الإمارات إلى إيران، مؤكدا عودة "العلاقات التجارية إلى طبيعتها".

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء عن المدير العام للتجهيز والدعم في منظمة تنمية التجارة الإيرانية، علي إمامي.

وقال إمامي إن "خطوط شحن البضائع من الإمارات إلى إيران استؤنفت بشكل مباشر، وأصبحت عمليات نقل البضائع تتم بصورة مباشرة".

وأكد أن "العلاقات التجارية عادت إلى وضعها الطبيعي، وتم استئناف الشحن المباشر للبضائع من الإمارات إلى إيران".

ولم يصدر أي تعليق إماراتي فوري بشأن هذه التصريحات حتى الساعة 14:00 ت.غ.

والاثنين، أفادت وسائل إعلام إماراتية بأن مطار دبي الدولي استقبل رحلة مباشرة قادمة من العاصمة الإيرانية طهران، فيما غادرت رحلة عودة إلى إيران في اليوم نفسه، وذلك للمرة الأولى منذ الاضطرابات التي شهدتها المنطقة على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

والسبت، أعلنت إيران إعادة تفعيل المبادلات التجارية مع الإمارات عبر ميناء جبل علي في دبي، واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين خلال أيام، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وخلال الأشهر الماضية، وبسبب التوترات الإقليمية والاضطرابات في المسارات البحرية، توقفت أجزاء من شحنات التجار الإيرانيين في ميناء جبل علي الإماراتي.

ويعد ميناء جبل علي أحد أهم مراكز الترانزيت في المنطقة، ومن أبرز المنافذ الرئيسة لتوريد البضائع إلى إيران.

وفي 18 يونيو/حزيران الماضي، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، بعد أن تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومعدلات التضخم.

وفي إطار تنفيذ المذكرة، انطلقت في 21 يونيو/حزيران الماضي محادثات بين الجانبين في سويسرا بوساطة قطرية-باكستانية مشتركة، لبحث التفاصيل الفنية المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم المكونة من 14 مادة.