دعت إلى متابعة التطورات المتعلقة بعبور المضيق عن طريق حساب افتتحته على منصة شركة "إكس" الأمريكية..

إيران تعلن إنشاء هيئة مسؤولة عن إدارة مضيق هرمز دعت إلى متابعة التطورات المتعلقة بعبور المضيق عن طريق حساب افتتحته على منصة شركة "إكس" الأمريكية..

طهران/ الأناضول

أعلنت إيران إنشاء هيئة تهدف إلى التحكم في حركة العبور من مضيق هرمز وفرض رسوم على المرور فيه.

جاء ذلك في بيان لقيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الاثنين، عن إنشاء هيئة مسؤولة عن إدارة مضيق هرمز.

وأشارت القيادة إلى فتح حساب رسمي على منصة شركة "إكس" الأمريكية باسم الهيئة (Persian Gulf Strait Authority- PGSA) ودعت إلى متابعة التطورات المتعلقة بعبور المضيق عبر هذا الحساب.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران في 11 أبريل/ نيسان الماضي بباكستان، فرضت الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.