"بعد ضمان سلامة الظروف الجوية وتحقيق التعاون اللازم مع الجهات المعنية"

إيران تعلن إعادة فتح مجالها الجوي واستئناف الرحلات "بعد ضمان سلامة الظروف الجوية وتحقيق التعاون اللازم مع الجهات المعنية"

إيران / الأناضول

أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية، عودة المجال الجوي في البلاد إلى وضعه الطبيعي واستئناف الرحلات الجوية، وذلك إثر تراجع التوتر العسكري مع إسرائيل.

جاء ذلك في بيان نشرته هيئة الطيران المدني، الاثنين، بشأن القيود المفروضة على الطيران في البلاد، وفق التلفزيون الرسمي.

وأشار البيان إلى رفع القيود التي فرضت، بعد ضمان سلامة الظروف الجوية وتحقيق التعاون اللازم مع الجهات المعنية.

وكانت الهيئة أعلنت اليوم إلغاء جميع الرحلات الجوية حتى إشعار آخر عقب إغلاق المجال الجوي الغربي إثر ضربات متبادلة مع إسرائيل.

وصباح الاثنين تم تعليق جميع الرحلات الجوية من مطار مهرآباد بالعاصمة طهران، ومطار مشهد ومطارات غربي البلاد نتيجة الهجمات المتبادلة مع إسرائيل.

وردا على الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، أطلقت إيران مساء الأحد دفعات صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، في أول ضربة منذ بدء الهدنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي، فيما شنت تل أبيب غارات على إيران.

وعقبها، أعلن مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة الإيرانية، الاثنين وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل، "بعد ما تم توجيه رد مؤلم إلى العدو".

بينما نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه قوله إن تل أبيب أوقفت هجماتها على إيران بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما ستستمر الهجمات على جنوبي لبنان في الأيام المقبلة.

ومنذ 8 أبريل تسود هدنة بين طهران وواشنطن، بعد حرب بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط، وخلّفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران.