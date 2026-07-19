لم يصدر تعليق فوري من الجيش الأمريكي على ذلك...

إيران تعلن إسقاط مسيّرة وصاروخ كروز غربي البلاد لم يصدر تعليق فوري من الجيش الأمريكي على ذلك...

طهران / الأناضول



أعلن الجيش الإيراني، الأحد، إسقاط طائرة مسيّرة وصاروخ كروز تابع للولايات المتحدة الأمريكية غربي البلاد.

وقال الجيش في بيان إن منظومات الدفاع الجوي استهدفت المسيّرة من طراز "إم كيو-9" والصاروخ في المناطق الغربية من إيران.

ولم يصدر تعليق من الجيش الأمريكي بشأن الإعلان الإيراني.

وفي سياق متصل، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية إسقاط "طائرة تجسس مسيّرة" في أجواء محافظة كهكيلويه وبوير أحمد غربي إيران.

ودخلت المواجهة بين واشنطن وطهران أسبوعها الثاني، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة في 18 يونيو/ حزيران 2026.

وجاء إعلان ترامب عقب استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، بينما تطالب واشنطن بما تقول إنه ضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.

وتسبب التصعيد في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج الشرق الأوسط.