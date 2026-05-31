إيران تعلن إسقاط مسيّرة أمريكية فوق مياهها الإقليمية في بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، بينما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الأمريكي..

أنقرة/ الأناضول

أعلنت إيران إسقاط طائرة مسيّرة مسلحة من طراز "إم كيو-1 بريداتور" تابعة للجيش الأمريكي فوق المياه الإقليمية الإيرانية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، فجر الأحد.

وقال البيان إن "طائرة أمريكية مسيّرة دخلت المجال الجوي فوق المياه الإقليمية الإيرانية فجر الأحد بهدف تنفيذ عملية عدائية".



وأضاف: "رصدت منظومات الدفاع الجوي الحديثة التابعة لقوات الحرس الثوري الطائرة وتمكنت من إسقاطها".

وحذر من أن "أي عمل عدائي سيُواجه برد حازم".

ولم يصدر على الفور تعليق من الجانب الأمريكي على بيان الحرس الثوري الإيراني.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.



وفي 23 مايو/ أيار الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.