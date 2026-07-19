لم يصدر عن الجيش الأمريكي حتى ظهر الأحد أي بيان رسمي بشأن الحادث..

إيران تعلن إسقاط مسيرة أمريكية في الأهواز لم يصدر عن الجيش الأمريكي حتى ظهر الأحد أي بيان رسمي بشأن الحادث..

إسطنبول/الأناضول

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية في أجواء مدينة الأهواز التابعة لمحافظة خوزستان.

وجاء في بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، أن منظومة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيّرة من طراز "إم كيو-9" أثناء تحليقها في أجواء الأهواز.

ولم يصدر عن الجيش الأمريكي حتى ظهر الأحد أي تعليق أو بيان رسمي بشأن الحادث.

ومنذ نحو أسبوع، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما ترد طهران بهجمات على مواقع وقواعد تقول إنها عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة.

وفي 18 يونيو/ حزيران 2026، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء الاتفاق المؤقت عقب استهداف 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة.

وتطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.