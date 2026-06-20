الخارجية الإيرانية شددت على أن بدء المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي مشروط بتنفيذ واشنطن التزاماتها ووقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان

إيران تعلن إرسال وفد إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم مع واشنطن الخارجية الإيرانية شددت على أن بدء المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي مشروط بتنفيذ واشنطن التزاماتها ووقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان

طهران، أنقرة / الأناضول

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن وفدا إيرانيا سيتوجه إلى سويسرا لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم ووقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وقال بقائي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، السبت، إن بدء المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي مشروط بتنفيذ خمس مواد واردة في مذكرة التفاهم، مؤكدا أن الزيارة تهدف إلى المطالبة بتنفيذ التزامات الطرف الآخر ومتابعتها.

وأضاف أن "المعيار الأهم في تقييم أي تفاهم هو مرحلة التنفيذ"، مشيرا إلى أن المادة الثالثة عشرة من مذكرة التفاهم تنص على أن انطلاق المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي يتوقف على تنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها الواردة في المواد الأولى والرابعة والخامسة والعاشرة والحادية عشرة، واستمرارها في الوفاء بها.

وأوضح بقائي أن هذه الشروط "لم تُنفذ بعد من قبل الطرف الآخر"، وأن الزيارة تهدف إلى توضيح كيفية تنفيذ تلك الالتزامات.

وأشار إلى أن المادة الأولى من مذكرة التفاهم تنص على "إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، واصفا إياها بأنها "الركيزة الأساسية للالتزامات المتبادلة".

وأكد بقائي التزام إيران بتعهداتها، معتبرا أن الولايات المتحدة "ملزمة بإجبار إسرائيل على إعلان وقف إطلاق النار في لبنان"، إلا أنها "فشلت في ذلك، بما يشكل انتهاكا واضحا لمذكرة التفاهم".

ولفت إلى أنه تم اتخاذ خطوات تتعلق بإنهاء الحصار البحري وإعادة فتح مضيق هرمز، لكنه شدد على أن مذكرة التفاهم تمثل "حزمة متكاملة".

وحذر بقائي من أن انتهاك المادة الأولى يعني التشكيك في مجمل الاتفاق، قائلاً: "إذا لم يتخذ الطرف الآخر الإجراءات اللازمة على الفور، فإن مذكرة التفاهم بأكملها ستواجه مشكلة خطيرة".

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا، في 14 يونيو/حزيران الجاري، التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم، التي أُطلق عليها اسم "تفاهم إسلام آباد"، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو بعد توقيعها إلكترونيا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

ومن المتوقع، عقب توقيع مذكرة التفاهم، أن يبدأ الطرفان خلال فترة قصيرة مفاوضات تستمر 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملفات من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.

