إيران تعلن أن رصيف ميناء سيريك استهدف في "هجوم عدائي" بحسب التفزيون الرسمي الإيراني

إيران/ الأناضول

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، مساء الجمعة، تعرض رصيف الميناء في مدينة سيريك ⁠(جنوب) لـ"هجوم عدائي".

ونقل التلفزيون عن مصادر عسكرية، قولها إن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت، الجمعة، طلقات تحذيرية باتجاه بعض السفن التي حاولت عبور مضيق هرمز "بشكل غير قانوني".



وأوضحت المصادر، أن هذه الطلقات جرى إطلاقها من مدينة سيريك.

في المقابل، قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، إنها شنت غارات جوية على إيران ردا على هجوم استهدف سفينة تجارية الخميس في مضيق هرمز.