إيران تعلن آلية وشروط عبور السفن من هرمز خلال فترة الـ60 يوما

أنقرة / الأناضول

"إدارة الممر المائي للخليج" الإيرانية قالت إن تقديم الطلبات يجب أن يتم حصرا عبر القنوات الرسمية المعتمدة

- أفادت بأن جميع الجهات الراغبة في عبور مضيق هرمز ستحصل على إذن بالعبور خلال هذه الفترة، التي تلي توقيع التفاهم مع واشنطن

- لن تُفرض أي رسوم على مالكي السفن مقابل خدمات الأمن والسلامة والخدمات البيئية، على أن تتحمل الحكومة الإيرانية تكاليف هذه الخدمات بالكامل

أعلنت "إدارة الممر المائي للخليج" الإيرانية آلية وشروط عبور السفن من مضيق هرمز، خلال فترة الـ 60 يوما، وفقا للتفاهم المبرم بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت الإدارة في بيان نشرته عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الجمعة، أن جميع الجهات الراغبة في عبور مضيق هرمز ستحصل على إذن بالعبور خلال هذه الفترة.

وأوضحت أن تقديم الطلبات يجب أن يتم حصرا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وهي الموقع الإلكتروني psga.ir والبريد الإلكتروني info@psga.ir، مع ضرورة إرسال معلومات صحيحة وكاملة وقابلة للتحقق عن السفن الراغبة في العبور.

وأكدت أن طلبات العبور التي تتضمن جميع البيانات المطلوبة يجب أن تُرسَل قبل وصول السفينة إلى منطقة المضيق بما لا يقل عن 48 ساعة، لتجنب أي تأخير عند نقاط الدخول والخروج من المضيق.

وأضافت أنه خلال فترة الستين يوما التي تلي توقيع التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، لن تُفرض أي رسوم على مالكي السفن مقابل خدمات الأمن والسلامة والخدمات البيئية، على أن تتحمل الحكومة الإيرانية تكاليف هذه الخدمات بالكامل.

وشددت الهيئة على ضرورة التنسيق المسبق بشأن مسار الرحلة وموعد العبور المخطط له لكل سفينة قبل التوجه نحو المضيق، نظرا لوجود بعض المخاطر الأمنية المحتملة على طول خط الملاحة، ولضمان المرور الآمن ومنع الحوادث البحرية.

وأكد البيان أن مسؤولية أي أضرار أو مشكلات قد تنجم عن عدم الالتزام بهذه التعليمات تقع بالكامل على عاتق مالكي السفن.

وكانت طهران استحدثت "إدارة الممر المائي للخليج"، بهدف تنظيم حركة الملاحة في المضيق والإشراف على خطط فرض الرسوم على السفن العابرة، عقب الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.



ومساء الأربعاء، وقَّع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني إلكترونيا، على "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهد لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وأعلن الوسيط الباكستاني رسميا دخول المذكرة حيز التنفيذ، على أن تبدأ إيران إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، مقابل شروع الولايات المتحدة في رفع الحصار البحري المفروض على طهران منذ أبريل/ نيسان الماضي.

وبعد توقيع مذكرة التفاهم، كان من المنتظر أن يبدأ الطرفان الجمعة مفاوضات تمتد 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملفات من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.