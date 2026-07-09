بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" نقلا عن مدير العلاقات العامة لسكك حديد خراسان، جواد ميراجيفر..

إيران تعلق رحلات قطارات طهران–مشهد بعد هجوم أمريكي بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" نقلا عن مدير العلاقات العامة لسكك حديد خراسان، جواد ميراجيفر..

إسطنبول/ الأناضول



أعلنت السلطات الإيرانية تعليق رحلات القطارات مؤقتا على خط طهران–مشهد، إثر هجوم أمريكي استهدف أحد مقاطع خط السكك الحديدية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، الخميس، عن مدير العلاقات العامة لسكك حديد خراسان، جواد ميراجيفر، تفاصيل الحادث.

وقال ميراجيفر إن الضربة الأمريكية التي استهدفت أحد المواقع على خط السكك الحديدية بين طهران ومشهد أدت إلى تعليق حركة قطارات الركاب على هذا المسار بشكل مؤقت.

وأضاف أن الفرق الفنية أُرسلت إلى موقع الهجوم، وأن أعمال إصلاح الجزء المتضرر ما زالت مستمرة، مؤكدا أن الجهود متواصلة لإعادة تشغيل الخط واستئناف الخدمة في أقرب وقت ممكن.

ومساء الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة شن ضربات ضد إيران لليوم الثاني، بينما قالت طهران إنها ردت بهجمات صاروخية على قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين.

وجاءت هذه التطورات بعد إعلان السعودية وقطر تعرض ناقلتين تابعتين لهما للاستهداف في مضيق هرمز.

كما ألغت الولايات المتحدة الترخيص الصادر في 21 يونيو/ حزيران الماضي الذي يسمح ببيع النفط الإيراني لمدة 60 يوميا.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقَّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وخاضتا بوساطة باكستان وقطر مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن المذكرة "انتهت"، متوعدا بضرب إيران مرة أخرى.