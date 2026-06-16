بحسب محافظ خارك الذي قال إن أكثر من 90 بالمئة من النفط الإيراني تم تصديره رغم الحرب

إيران: تعرض جزيرة خارك لـ 548 هجوما خلال الغارات الأمريكية الإسرائيلية بحسب محافظ خارك الذي قال إن أكثر من 90 بالمئة من النفط الإيراني تم تصديره رغم الحرب

أنقرة / الأناضول

أعلنت إيران الثلاثاء، أن جزيرة خارك تعرضت إلى 548 هجوما خلال الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وقال محافظ خارك، نغدار حسين بور في تصريح نقلته صحيفة شرق الإيرانية، إن الجزيرة استهدفت نظرا لأهميتها كميناء نفطي رئيسي.

وذكر أن الجزيرة تعرضت خلال الحرب لأكثر من 548 هجوما، أكثرها كان في 17 مارس/ آذار الماضي عندما استهدفت 50 مرة.

وذكر حسين بور أن الولايات المتحدة استهدفت 6 سفن ركاب في محاولة لقطع اتصال الجزيرة بالبر الرئيسي.

وأشار إلى أنه بفضل تدخل القوارب الحكومية وسفن الصيد لم تتعطل حركة سكان الجزيرة وعمالها ولم ينقطع الاتصال بالبر الرئيسي.

وذكر أنه رغم الهجمات تم تصدير أكثر من 90 بالمئة من الصادرات النفطية الإيرانية عبر الجزيرة.

يشار أن جزيرة خارك الواقعة على بعد 30 كيلومترا من البر الرئيسي الإيراني وحوالي 55 كيلومترا عن ميناء بوشهر، تعتبر المحطة الرئيسية لتصدير النفط في إيران.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط.

وبينما أعلن ترامب الاثنين أن بلاده وإيران وقعتا بالفعل الاتفاق وأن مضيق هرمز سيكون "مفتوحا بالكامل" بداية من الجمعة، اكتفت طهران بالقول إن التوقيع على المذكرة سيتم بمدينة جنيف السويسرية الجمعة.