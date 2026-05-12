إيران تعدم عضوا في جماعة "أنصار الفرقان" أدانته بشن هجمات مسلحة على مراكز إنفاذ القانون..

إيران / الأناضول

أعلن القضاء الإيراني، الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام في عبد الجليل شهبخش عضو جماعة "أنصار الفرقان" في إيران.

وأفادت وكالة "ميزان" للأنباء، المنصة الإعلامية للسلطة القضائية في إيران، أنه حكم على شهبخش بالإعدام بعد إدانته بشن هجمات مسلحة على مراكز إنفاذ القانون، والانتماء إلى جماعة "أنصار الفرقان".

وذكرت الوكالة أن شهبخش لعب دورا فاعلا في الاحتجاجات التي أعقبت مقتل مهسا أميني عام 2022 وشارك في هجمات على بعض نقاط التفتيش الأمنية.

وفي 16 سبتمبر/ أيلول 2022، اندلعت احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد 3 أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.



وأشارت وكالة "ميزان" إلى أن حكم الإعدام تم تنفيذه صباح اليوم.

وتقع اشتباكات من حين لآخر بين جماعة "أنصار الفرقان" وقوات الأمن في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية، المتاخمة لباكستان.

وتنشط منظمة "أنصار الفرقان" في المناطق الجنوب شرقية على الحدود مع باكستان، وتبنت العام الماضي هجوما استهدف أنبوبا للنفط في مدينة الأهواز.